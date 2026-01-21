Вспоминаем, сколько стоил холодильник в СССР, стиралка, пылесос и мечта миллионов - цветной телевизор.

Все, кто застал СССР, вероятно, помнят первые телевизоры с маленьким экраном, большие и громкие холодильники и стиралки-полуавтомат. Надо сказать, что, как и автомобиль, бытовая техника в те времена была не просто удобством, а показателем достатка и предметом мечтаний для многих. Какова была стоимость телевизоров, сколько стоил холодильник в СССР и другая бытовая техника - рассказываем ниже.

Сколько стоил телевизор в СССР в 1980 году и когда появился первый

В Советском Союзе первые 20 телевизоров появились еще в 1932 году - их выпустил ленинградский завод "Коминтерн" (с экраном всего 3 на 4 см). Понятно, что купить такую новинку рядовой советский гражданин не мог себе позволить. Массово производить телевизоры начали уже после войны - тогда было запущено серийное производство модели КВН-49. Стоимость черно-белого телевизора в 1960-х колебалась от 900 до 1200 рублей (средняя зарплата до денежной реформы была 600-800 рублей).

Когда после реформы стали массово выпускать телевизор "Рекорд", цена его поменялась: сначала ее установили на уровне 450 рублей, а в 1966-м - 212 рублей (при зарплате 80-100 рублей). В это же время появились и первые цветные телевизоры "Рубин". Это была уже настоящая роскошь, доступная не каждому - за него приходилось заплатить около 1000 рублей.

Сколько стоил холодильник в СССР, пылесос и стиральная машина

Разрабатывать холодильники в Союзе тоже начали еще в довоенное время, но массово производить стали только после войны. В начале 1950-х на рынке появились 3 сотни холодильников марки "ЗИС-Москва", которые позже стали выпускать также в Саратове и Муроме.

Другой популярной моделью был холодильник "Саратов". Сначала его стоимость была примерно 1,5 тысячи рублей (до реформы), а после реформы - в районе 150 рублей (зарплата, как уже говорили, тогда была 80-100). Вроде как и можно было накопить, но, например, в 1962 году холодильник имели менее чем 5% советских семей.

Через каких-то 10 лет ситуация улучшилась - теперь холодильник на кухне стоял у 34% граждан. Наиболее популярными моделями были "ЗИЛ-Москва" и "Минск". Если говорить о том, сколько стоил холодильник в 1970 году, то по сравнению с первыми моделями он подорожал - его стоимость составляла 330-370 рублей (при 120-150 рублях зарплаты).

Недешевой была и другая бытовая техника - судите сами:

цена стиральной машины в 1950-х - 600 рублей (это среднемесячная зарплата);

стоимость пылесоса в 1960-х (после реформы) 40-50 рублей - при зарплате 80-110.

В 1970-х стиралка была примерно у 64% городских семей, пылесос - только у 16%.

Сколько стоил телефон в СССР и что просили за магнитофон

Сначала в Союзе был репродуктор. Массово их начали изготавливать в 1920-х годах в Москве, Ленинграде, Нижнем Новгороде и Харькове. В 30-х годах прошлого века во многих городских квартирах можно было встретить черную "тарелку" - репродуктор "Рекорд", или его аналог, а стоимость их была сначала 20 рублей, а затем снизилась и до 7.

В 1940-х на смену "тарелкам" пришли радиоприемники - поначалу ужасно дорогие, пока не начали выпускать "народный" - "Москвич-В". Стоимость его колебалась от 180 до 212 рублей, при зарплате 700.

Магнитофоны тоже начинали производить еще до войны. Но первые в продаже появились лишь в 1940-х - выпустили киевский магнитофон "Днепр". Однако самой популярной и самой доступной моделью стал в 1960-х годах бабинный "Романтик". Его стоимость была в районе 160 рублей (при зарплате 90). За более дорогие просили уже 200 рублей.

Если же говорить о стационарных телефонах (а других в Союзе не было), то купить себе такой дисковый аппарат мог практически каждый - за 20 рублей. Еще 2 рубля 50 копеек ежемесячной абонплаты - и "звони - не хочу". Да, все это были мелочи, но вот провести телефон домой в советское время было настоящей проблемой - за ним люди, как и за "Жигулями", тоже годами стояли в очередях.

