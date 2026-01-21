В Японии обострилась 'война' с медведями: в ход пошли дроны (видео)

В течение года в результате нападений медведей ранено около сотни человек, более 10 погибли.

В одном из японских городов нашли высокотехнологичное решение проблемы с агрессивными медведями, которая в последние годы резко обострилась. Город Исиномаки в восточной префектуре Мияги заказал дроны, способные распылять специальный отпугивающий спрей против медведей, если животные будут нападать.

Производитель беспилотников Terra Drone отмечает, что будет поставлять так называемые "дроны со спреем для отпугивания медведей". Они могут дистанционно и без участия человека безопасно прогонять животных, пишет Business Insider.

Как работает "воздушный охотник"

В демонстрационном видео указанной компании показано, как беспилотник распыляет спрей на человека, одетого в костюм медведя, который передвигается на четвереньках, имитируя поведение животного. Компания сообщила, что сначала планирует ввести один дрон, а полноценную эксплуатацию начать со следующей весны. Общая стоимость проекта оценивается в "несколько миллионов иен".

Дронами будет управлять частная компания, выбранная городскими властями Исиномаки для предотвращения ущерба от медведей.

Перечный удар - почему это эффективно

Как отмечают в Terra Drone, беспилотники можно управлять с расстояния около 800 метров, а спрей они распыляют с "высокой точностью". Средства для отпугивания медведей содержат капсаицин – вещество из перца чили, которое раздражает глаза и нос животного, давая человеку время убежать.

"Это чрезвычайно эффективный способ отпугнуть медведей, обоняние которых в тысячи раз чувствительнее, чем у людей, и заставить их временно отступить", – говорится в сообщении компании.

Впрочем, дроны со спреем – не единственное технологическое решение, которое уже используют в Японии. В ноябре префектура Гифу начала применять беспилотники, которые имитируют лай охотничьих собак и подрывают петарды, чтобы отпугивать медведей. Такие дроны оснащены громкоговорителями и даже имеют большие "подвижные" глаза.

Масштабы национальной угрозы

"Проблема появления медведей и нападений на людей в Японии приобрела масштабы национальной угрозы. Слово "медведь" даже вошло в список слов года в Японии в 2025 году. По данным Министерства окружающей среды Японии, количество сообщений о появлении медведей выросло на 163% в период между 2021 и 2025 годами. С апреля прошлого года в стране зафиксировали около 100 ранений и 12 смертей, связанных с нападениями медведей", – говорится в статье.

Как отмечается, в декабре Япония даже привлекла подразделения Сил самообороны – ключевого военного формирования страны – в северные регионы, где было зафиксировано несколько случаев появления медведей. Военные устанавливали ловушки-клетки для отлова животных.

Нападения животных на людей – последние новости

Напомним, осенью 2025 года сообщалось, что в Японии фиксируют рекордное количество нападений медведей - по меньшей мере 13 человек погибли и более 100 ранены только за 8 месяцев. Больше всего инцидентов произошло в префектурах Акита и Ивате, где животные заходят в деревни, магазины и даже отели.

Из-за опасности японские туристические органы готовились защищать отдыхающих в курортах с горячими источниками. Речь шла о том, что Агентство туризма Японии планирует профинансировать до 50% стоимости установки защитных ограждений вокруг открытых купален - ротенбро - в традиционных отелях рюкан.

Кроме того, мы также рассказывали, могут ли в Украине появиться птицы, нападающие на людей. Теоретически это нельзя исключать.

