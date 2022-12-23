Отмечается, что такой обряд для оккупантов "самая главная цель".

В оккупированный Крым привезли калмыцкие юрты. Оккупанты планируют провести обряд для "продления жизни мобилизованных" россиян.

Соответствующее видео опубликовали ряд российских Telegram-каналов. Пропагандисты заявляют, что шаманы прибыли из Бурятии.

Обряды они планируют провести также для бурятов. Так называемый член инициативной группы Бакур Зургадаев утверждает, что такой обряд для мобилизованных оккупантов является "самой главной целью".

Видео дня

"Они же сейчас находятся в такой ситуации, в боевых действиях участие принимают. И именно обряд продления жизни — это, пожалуй, сейчас самая главная цель", - заявил он.

Война в Украине и российские шаманы

Как сообщал УНИАН в мае, российский президент Владимир Путин решился на вторжение в Украину после обряда с шаманами. Отмечается, что было два ритуала – один в Бочаровом ручье, а второй на Алтайском крае.

В декабре стало известно, что из Бурятии, которая является одним из лидеров по потерям на войне России против Украины, для оккупантов отправят юрты с шаманами. Такую "помощь" получат военные, которые находятся в Старобешевском районе Донецкой области.

Отметим, что с момента полномасштабного вторжения Вооруженные Силы Украины устранили 100 950 вражеских солдат. За минувшие сутки статистика выросла на 550 противников.

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