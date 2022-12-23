ВСУ ликвидировали почти 101 тысячу противников.

С момента полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины устранили 100 950 вражеских солдат. За прошедшие сутки статистика выросла на 550 противников.

Обновленными данными потерь России в Украине поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице на Facebook. Статистика традиционно разделена на общую и суточную.

Потери России в Украине по состоянию на 23 декабря

личного состава — около 100 950 (+550) человек ликвидировано;

танков — 3005 (+2);

боевых бронированных машин — 5986 (+5);

артиллерийских систем — 1984 (+6);

РСЗО — 414 (+1);

средств ПВО — 212 (+0);

самолетов — 283 (+1);

вертолетов — 267 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1698 (+5);

крылатых ракет — 653 (+0);

кораблей/катеров — 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 4622 (+7);

специальной техники — 178 (+0).

Все данные уточняются из-за высокой интенсивности сражений на линии соприкосновения.

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Ситуация на фронте: последняя информация

Восточная "крепость" Бахмут остается одной из "самых горячих" точек на фронте. Украинские защитники удерживают город, который превратился в бастион, нечеловеческими усилиями. По словам спикера восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, отдельные группы рашистов прорывались на окраины Бахмута. Но титаны из ВСУ постоянно отбрасывали врагов обратно, в частности, — с помощью британской бронетехники.

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, украинские защитники контратакуют в направлении Сватово и Кременной. Операции в целом проходят успешно.

По данным Генштаба, помимо Бахмутского направления, рашисты пытаются наступать на Авдеевском. А на юге они ведут обстрелы с использованием артиллерии и минометов.

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