По его словам, вторжению предшествовало как минимум два обряда с шаманами.

Российский диктатор Владимир Путин решился на вторжение в Украину после обряда с шаманами.

Такую версию озвучил российский историк, политический аналитик, публицист Валерий Соловей в эфире Фейгин LIVE.

По его словам, было два ритуала – один в Бочаровом ручье, а второй на Алтайском крае.

"Те, кто вдохновили его на подвиги ратные, кто привел его к тому, что он фактически отменил первоначальный план Герасимова (начальника штаба ВС РФ - УНИАН), они за это жестоко поплатились. Первоначальный план Герасимова предусматривал то, что российские войска в течение трех недель будут переступать границы Украины. Речь шла о том, чтобы бомбить, бомбить, долбить ракетами, использовать артиллерию, использовать военно-воздушные силы... Только после того, как будет взорвана военно-гражданская инфраструктура, - начать наступление", - заявил Соловей.

По его словам, этих шаманов к Путину привел министр обороны РФ Сергей Шойгу, который "спешил стать маршалом победы". Соловей добавил, что российский диктатор поверил им, ведь его опыт общения с ними тянется еще с нулевых.

Как сообщал УНИАН, Карпатская мольфарка заявила о серьезном онкологическом заболевании российского президента Владимира Путина. По ее словам, его "заряжают" люди с магическими способностями.

Вас также могут заинтересовать новости: