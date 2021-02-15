Пресс-секретарь Путина напомнил, что тот не использует соцсети.

В Кремле считают «интересным» предложение американского бизнесмена Илона Маска Владимиру Путину пообщаться в соцсети Clubhouse.

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Как сообщает «Медуза», об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле сначала хотят узнать больше подробностей предложения.

«Вы знаете, мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети. Лично он их не ведет. В целом, это, безусловно, очень интересное предложение. Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Поэтому сначала как-то проверим все это и потом уже будем реагировать», - заявил он.

Предложение Маска Путину

14 февраля Илон Маск пригласил президента РФ Владимира Путина на онлайн-беседу в соцсети Clubhouse.

Для приглашения Маск использовал Twitter, отметив в своем посте официальный аккаунт Кремля в соцсети. Твит очень быстро завирусился.

Соцсеть Clubhouse была создана весной 2020 года и быстро обрела популярность на фоне пандемии. Функционал сети позволяет обмениваться аудиосообщениями в виртуальных тематических комнатах.

Маск и Россия

Компания SpaceX Илона Маска за минувшие годы потеснила "Роскосмос" в сфере ракетных пусков, а в 2020 году отправила людей в космос на собственном корабле CrewDragon, нарушив монополию Москвы в пилотируемой космонавтике.

Примечательно, что Илон Маск после успешного пилотируемого пуска Crew Dragon припомнил, как глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в 2014 году предлагал американцам прыгать в космос на батутах.

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Автор: Дмитрий Захаров