Оба российских пилота погибли.

В оккупированном Крыму разбился российский вертолет Ми-28, сообщает Минобороны РФ. Оба летчика погибли.

Местные Telegram-каналы уточняют, что происшествие случилось в Джанкойском районе в селе Светлое около 15:42 по местному времени. В сети публикуют снимок, предположительно, места падения Ми-28.

Летчики якобы выполняли плановый учебно-тренировочный полёт.

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Полёт выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет, заявили в Шойгу. По предварительной причине, оккупанты разбились из-за отказавшей техники.

Для выяснения обстоятельств туда направлена комиссия Главного командования ВКС.

Сколько вертолетов русские потеряли за время войны

С начала полномасштабного вторжения РФ навсегда на украинскую землю ВСУ "приземлили" 294 российских вертолета, также подтверждено сбитие 308 самолетов.

Российские Ми-28 начали попадать под удары ВСУ уже в первые месяцы полномасштабной войны. Например, в мае 2022 года бойцы 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка сбили вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" в Харьковской области.

А 20 апреля 2023 года россияне сами потеряли еще одну "птичку" в оккупированной Кирилловке. Вертолет Ка-52 из-за туманной погоды упал в Азовское море. Подтверждена ликвидация пока одного пилота - его тело вынесло на берег, однако кремлевские пропагандисты намекают на гибель всего экипажа.

Ми-28 - российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.

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