Прямо признается, что властям уже мало записать в число "русских" всех славян, теперь в Госдуме хотят причислить к ним еще и неславянские народы.

В Госдуме предложили на законодательном уровне причислить к числу "русских" все народы, населяющие территорию нынешней Российской Федерации. С такой инициативой выступил депутат от путинской "Единой России" Султан Хамзаев, сообщает "РИА Новости".

По мнению депутата, России нужен специальный закон, который определит статус "русского народа" в Российской Федерации. Среди прочего в этом законе должна быть установлена новая терминология, согласно которой нынешнее понятие "многонациональный народ Российской Федерации" будет заменено на "русский народ Российской Федерации".

"Наций в России много, народ — один. Русский народ, куда входят все национальные группы", — считает Хамзаев.

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Он подчеркнул, что считает "русскими" не только всех славян России, но и представителей национальных республик – дагестанцев, татар, чеченцев, башкир, удмуртов, якутов и т.д.

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Как писал УНИАН, российская ФСБ не нашла оснований для расследования убийств и похищения двух десятков граждан РФ боевиками ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября. Отказ возбуждать уголовные дела против хамасовцев, вероятно, объясняется тем, что в этом случае пришлось бы включать их в списки террористов.

Также мы рассказывали, как на днях в Астрахани молодежь массово отравилась наркотиками. За три дня в больницы попали более 20 человек, трое скончались. Не долго думая, российские власти назначили виновными первых пойманных мигрантов.

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