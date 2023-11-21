За три дня в больницы попали боле 20 человек, трое скончались.

В российской Астрахани за три дня не менее 24 человек получили передозировку наркотиков, трое скончались. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По предварительной информации все отравившиеся – молодые люди и девушки – приняли метадон. Утверждается, что все они купили наркотик в одном месте, думая, что это более дорогой и "легкий" мефедрон, поэтому приняли "неправильную" дозу.

Погибших пока трое – 29-летний мужчина и две 19-летние девушки. Известно, что еще семь человек находятся в тяжелом состоянии.

Видео дня

Полицейские уже задержали трех человек – граждан Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Причем задержали их не в Астрахани, где случилось массовое отравление, а в Ставропольском крае – якобы именно там они покупали наркотик у поставщика.

Другие новости "русского мира"

Как писал УНИАН, бывшие наемники "Группы Вагнера", вернувшись с войны, похитили человека и потребовали выкуп. Жертвой похищения стал директор строительной компании. Его вывезли на пустырь у села Зубутли-Миатли в Дагестане и удерживали там около 20 часов.

Также мы рассказывали, что в российском городе Ачинск пятиклассник зарубил топором другого школьника. Причиной стал личный конфликт – погибший оскорблял мать своего убийцы.

Вас также могут заинтересовать новости: