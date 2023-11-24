Ранее Россия очень активно открывала уголовные дела по событиям, происходившим за ее границами.

ФСБ России не нашла оснований для расследования убийств и похищения двух десятков граждан РФ боевиками ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября. Как пишет российское оппозиционное издание "Можем объяснить", отказ возбуждать уголовные дела против хамасовцев, вероятно, объясняется тем, что в этом случае пришлось бы включать их в списки террористов.

Отмечается, что при нападении ХАМАС на Израиль было убито 16 россиян, как минимум 8 были взяты в качестве заложников. Но ФСБ ответила отказом на запрос петербургского муниципального депутата Сергея Самусева, просившего провести расследование.

"Предоставленная информация принята к сведению, вместе с тем оснований для принятия органами федеральной службы безопасности мер реагирования в настоящее время не имеется", — ответили депутату в ФСБ на его запрос о возбуждение дела по факту гибели россиян.

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Примечательно, что месяцем ранее на запрос этого же депутата российская Генпрокуратура объяснила, почему не может признать ХАМАС террористической организацией. Тогда в прокуратуре заявили, что "не располагают сведениями о вступивших в законную силу судебных актах в отношении участников группировки ХАМАС и по фактам их деятельности".

Как Россия "расследовала" войну на Донбассе

В контексте отказа ФСБ расследовать убийства россиян дружественным Кремлю ХАМАСом следует вспомнить, что еще до полномасштабного вторжения в Украину и до формальной аннексии Донбасса российские "правоохранители" регулярно открывали уголовные дела против украинцев за участие в войне, к которой, по утверждениям самого же Путина, Россия не имела никакого отношения.

Например, российский Следственный комитет очень часто начинал расследования по фактам "обстрелов" со стороны ВСУ. Разумеется, действия незаконных вооруженных формирований на Донбассе Россию не смущали.

В 2021 году довольно скандальным стал эпизод, когда украинский журналист опубликовал видео, где он стреляет из гаубицы – то ли на линии фронта, то ли на полигоне. Россияне нашли уместным открыть уголовное дело даже по этому эпизоду.

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