Аферисты обещали помочь женщине с покупкой жилья и машины, но исчезли после получения денег.

В Бурятии аферисты обманули мать оккупанта, которого ликвидировали в Украине. У женщины выманили 7 миллионов рублей компенсации за "двухсотого" сына и скрылись.

Об этом сообщает издание Transsibinfo со ссылкой на местные паблики.

Известно, что женщине позвонили неизвестные и предложили помощь от государства. Они пообещали помочь ей приобрести машину и квартиру. Женщина поверила обещаниям и перевела 7 миллионов рублей на счет аферистов.

"Сейчас делом занимаются правоохранительные органы, но вернуть деньги вряд ли удастся. Родных погибших военных призывают быть осмотрительнее", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, ранее в российском городе Волгоград семья ликвидированного захватчика Валерия Коваленко устроила настоящую войну за денежную компенсацию. Родня не могут поделить 10 млн рублей.

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