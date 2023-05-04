Это уже третья ФАБ, найденная после сброса бомб с российского самолета на Белгород.

В Белгородской области нашли фугасную авиабомбу весом 500 килограмм.

Как пишет российский Telegram-канал Mash, около недели назад жительница села Головчино "услышала громкий звук" и обнаружила на территории своего участка воронку. Раскопали и обезвредили ее спустя некоторое время, эвакуировав 56 жителей улицы.

Как известно, это уже третья бомба, выявленная на территории Белгородской области после "нештатного схода авиационного боеприпаса" с российского самолета Су-34 в апреле. Первая сдетонировала на перекрёстке улиц Ватутина и Губкина, а вторая упала на улице Шаландина.

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Бомбардировка Белгорода: что известно

Как сообщал УНИАН, 20 апреля в Белгороде прозвучал громкий взрыв. Пользователи сети опубликовали фотографии и видео с места происшествия - на них было видно, что прямо в центре города образовалась огромная воронка.

В результате взрыва один из автомобилей оказался на крыше местного магазина, пострадали двое людей, в домах повылетали окна.

Сразу появились обвинения в сторону Украины - якобы бомбу сбросили на город с БПЛА. Однако позже Минобороны РФ заявило, что взрыв произошел в результате "нештатного схода авиационного боеприпаса" с их самолета Су-34.

Позже стало известно о выявлении авиабомбы ФАБ-500 на улице Шаландина. СМИ писали, она снесла балконы на трех этажах дома, прежде чем уйти под землю.

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