Некоторые каналы писали, что "фотошопить" пришлось из-за того, что оккупант при смерти, но причина оказалась гораздо банальнее.

В Башкирии (РФ) администрация решила прифотошопить оккупанту, пришедшему за наградой, военную форму. Сначала телеграм-каналы писали, что он якобы при смерти, поэтому и власти прибегли к таким "трюкам", однако причина оказалась гораздо банальнее.

Как сообщают СМИ, администрация Янаульского района опубликовала новость о награждении оккупанта по имени Артур Султангалиев медалью еще 18 июля. 25 сентября стало известно о смерти башкирского солдата, и многие местные телеграмм-каналы написали, что Султангалиева пришлось "награждать в фотошопе", потому что он якобы лежал при смерти. Однако на самом деле все было не так.

Как пояснили власти, на "фотошоп" пришлось пойти "в силу некоторых причин".

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Выяснилось, что захватчик не при смерти, а просто пришел получать награду в гражданской одежде, шортах и шлепанцах. Чиновники решили, лучше "прилепить" ему форму. Скандальный снимок уже удалили из районного паблика.

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