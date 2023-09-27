Мать зэка рассказала, что ее сын сейчас живет в так называемой "ЛНР" и собирается переехать в Анапу.

Житель Пермского края Дмитрий Зеленский, приговоренный к 11 годам лишения свободы за убийство сожительницы, получил помилование после участия в войне с Украиной. Его мать Галина Зеленская рассказала об этом порталу 59.ru.

Зеленский прошел вторую чеченскую кампанию и работал аппаратчиком на заводе в Губахе. Периодически он проходил реабилитацию в военном госпитале в Перми, где познакомился с Татьяной Мелехиной.

В 2018 году в результате ссоры Зеленский задушил 27-летнюю возлюбленную и решил избавиться от трупа, чтобы скрыть следы преступления. На допросе он рассказал, что расчленил тело Мелехиной, провернул его через мясорубку, а кости собрал в три пакета и выбросил в реку, однако через некоторое время сам решил сдаться полиции.

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В 2019 году суд приговорил Зеленского к 11 годам лишения свободы. Он отбывал наказание в колонии № 37 под Чусовым до тех пор, пока его не завербовали на войну с Украиной в ноябре 2022 года.

"Сын пошел по многим причинам в ЧВК: хотел искупить вину за то, что сделал, кроме этого, ему оставалось сидеть в колонии шесть лет, поэтому принял решение, что лучше уедет на СВО. Он и в чеченскую кампанию в армию сам попросился", - рассказала мать Зеленского.

Мать зэка рассказала, что ее сын сейчас живет в так называемой "ЛНР" и собирается переехать в Анапу.

Преступления в РФ с учаснием учасников войны

В городе Гуково Ростовской области "вагнеровец", который вернулся с фронта, напился со своим другом, а затем изнасиловал его. Как сообщают пропагандистские российские СМИ, 43-летний зек-"вагнеровец" попал на фронт прямехонько из колонии. Спустя шесть месяцев боев, в которых ему посчастливилось выжить, наемник вернулся в родной город.

Ранее жителю Архангельской области Вячеславу Самойлову в 2022 году вынесли приговор за убийство своей сожительницы в виде 9 лет и семи месяцев колонии строгого режима. Однако теперь его освободили от наказания и помиловали после участия в войне в Украине.

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