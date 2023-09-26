Майор и старший сержант почему-то решили, что помощь мужчине не требуется и даже не стали вызывать медиков.

В России на Сахалине двое полицейских приехали к сильно пострадавшему мужчине и даже не вызвали ему скорую - вместо этого они пытались разбудить его с помощью электрошокера. В итоге мужчина умер.

Как пишет Baza, майор Николай Кудрявцев и старший сержант Сергей Шаронов приехали в бар "Медведь" в городе Анива по вызову сотрудников еще в январе. У заведения они увидели мужчину в крови и без сознания. Очевидцы пояснили, что мужчина упал с табуретки и потерял сознание. Майор и старший сержант почему-то решили, что помощь мужчине не требуется и даже не стали вызывать медиков. Более того - они стали бить потерявшего сознание мужчину шокером в надежде, что тот очнется. Мужчина не очнулся и тогда, пожав плечами, сотрудники просто уехали.

Позже пострадавший всё же попал в больницу, однако помочь ему уже не успели - через несколько дней мужчина скончался от отека мозга вследствие полученных травм.

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Сначала на полицейского, орудовавшего шокером, возбудили дело о превышении должностных полномочий. По данным "Базы", в конце июля к нему добавилось еще одно: следователи возбудили дело по халатности. По нему фигурантами проходят и Кудрявцев, и Шаронов.

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Россиянин, которого задержали за поджог инсталляции в виде буквы "Z" в Белгороде, рассказал о пытках в полиции. По словам Ильи Ч. (так зовут потерпевшего), его задержали пятеро неизвестных в гражданской одежде, которые не представились. Его силой посадили в машину и куда-то повезли. По пути ему надели мешок на голову, а на руки — наручники. В дороге похитители постоянно избивали Илью, требуя рассказать о своем "кураторе". Поездка закончилась в лесу, где несчастного пытали в течение 4-5 часов.

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