В результате происшествия погиб один человек.

В РФ – очередное ЧП на крупном предприятии. Утром 14 июля на производстве ядерного топлива "Уральского электрохимического комбината" произошла разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана.

Пропагандистские агентства "РИА Новости" и ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщали, что в результате происшествия пострадал один человек. Впоследствии стало известно, что пострадавший погиб. Что привело к его гибели не сообщается.

После инцидента персонал цеха был эвакуирован. Пропагандисты уверяют, что радиационная обстановка в норме и опасности для местных жителей нет, а чрезвычайное происшествие "носит локальный характер". В настоящее время "Уральский электрохимкомбинат" работает в штатном режиме.

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На этом предприятии производится ядерное топливо для атомных электростанций. Обедненный гексафторид урана, баллон с которым разгерметизировался сегодня, образуется при обогащении урана. Это вещество обладает меньшей, чем природный уран, радиоактивностью.

Российское ядерное топливо - последние новости

В апреле Великобритания, США, Канада, Япония и Франция объявили о создании альянса с целью вывести Россию с международного рынка ядерной энергии. Сделка, как предполагалось, будет использована для последующего вытеснения страны-агрессора с рынка ядерного топлива.

В течение последних месяцев представители Минэнерго Украины несколько раз заявляло о намерениях вытеснить российское ядерное топливо с европейских АЭС, начав собственную линии по его производству до 2026 года.

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