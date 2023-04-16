Страны стремятся подорвать контроль России над цепочками поставок ядерного топлива.

Великобритания, США, Канада, Япония и Франция в японском Саппоро объявили о создании альянса с целью вывести возглавляемую Владимиром Путиным Россию с международного рынка ядерной энергии.

Согласно соглашению, пять стран будут использовать собственные ядерные энергетические ресурсы, чтобы "подорвать контроль России над цепочками поставок", говорится в совместном заявлении.

Эта сделка, как сообщается, будет использована в качестве основы для того, чтобы полностью вытеснить Путина с рынка ядерного топлива, и сделать это как можно скорее, чтобы отрезать для него еще один способ финансирования варварского нападения на Украину и фактически изолировать Россию.

Видео дня

Страны также будут поддерживать стабильные поставки топлива для текущих нужд и гарантировать безопасную и надежную разработку и развертывание топлива для передовых реакторов в будущем.

"Объединение с другими странами – это следующий жизненно важный шаг, для того, чтобы показать Путину, что Россия больше не желательна, и укрепления нашей глобальной энергетической безопасности путем использования надежных международных поставок ядерного топлива из безопасных, защищенных источников", – прокомментировал британский министр энергетической безопасности Грант Шаппс.

Санкции против российской атомной отрасли - что надо знать

Украина длительное время призывает партнеров ввести санкции против всей российской атомной отрасли. Введение санкции добивались также Польша и Литва.

В начале прошлого месяца польское издание PAP известило, что процесс блокируют три страны - Франция, Болгария и Венгрия. Последняя накануне заявляла, что продолжит блокировать введение любых санкций, затрагивающих российскую ядерную сферу.

Вас также могут заинтересовать новости: