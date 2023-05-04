На предприятии утверждают, что что пожар возник на промышленной площадке, не относящейся к заводу.

На территории Уральского турбинного завода в Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар. В МЧС утверждают, что горит трава вдоль железнодорожных путей.

Клубы черного дыма видны издалека, а с высоты можно увидеть открытое пламя, сообщают местные СМИ.

В региональном управлении пресс-службы МЧС утверждают, что на площади 100 квадратных метров горит сухая растительность и мусор.

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Позже в МЧС сообщили, что огонь был локализован. Пострадавших нет.

На предприятии утверждают, что что пожар возник на промышленной площадке, на которой находится очень много собственников.

"Сама территория, где произошел пожар, к заводу не относится. Никакой угрозы производству на Уральском турбинном заводе нет", - пояснили в пресс-службе завода.

Пожары в России

Сегодня, 4 мая, в поселке Ташла Ставропольского края вспыхнули бочки с мазутом. Общая площадь возгорания составила около 500 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара не назывались.

27 апреля в центре Москвы возник пожар на крыше новостройки элитного жилого комплекса. Сообщалось, что очаг возгорания находился на верхушке 15-этажного здания.

25 апреля в поселках Сосьва, Висим и Таежный Свердловской области вспыхнули пожары. За почти сутки огонь уничтожил 110 строений, из них 108 жилых домов.