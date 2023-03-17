"Энергоатом" планирует выйти на создание собственной линии по производству ядерного топлива до 2026 года.

В Украине будут производить ядерное топливо, которое сможет заменить российское, в том числе и на европейском рынке.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, об этом министр Герман Галущенко заявил во время визита на предприятие, где будут производить ядерное топливо для отечественных атомных энергоблоков, а затем и для экспорта в другие страны.

По словам министра, на производственной линии украинского предприятия будут производиться тепловыделительные сборки ядерных реакторов атомных электростанций. В 2023 году планируется завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 году – на промышленное производство головок для топливных кассет. Указанные компоненты будут использоваться для производства ядерного топлива для нужд "Энергоатома" на предприятии Westinghouse в городе Вестерос в Швеции.

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Галущенко напомнил, что сегодня в Европе работают 17 блоков ВВЭР-440, которые пока не имеют альтернативы российскому топливу.

"К сожалению, многие европейские страны остаются зависимыми от российских ядерных технологий. В то же время Украина, отказавшись от российского ядерного топлива, перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse. Осуществить такой переход также изъявили желание Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария. И в перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран", – отметил Галущенко.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин добавил, что по плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива "Энергоатом" планирует выйти за три года.

"Запланировано, что за три года мы выйдем на полный цикл изготовления ядерного топлива в Украине. 2026 год – дата, когда сможем полностью производить наше украинское топливо из компонентов, которые изготавливаются здесь. А элементы, которые производить не сможем, будем закупать у партнеров", – подчеркнул президент "Энергоатома".

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