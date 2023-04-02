Странную "провидицу" в ее пропагандистских пророчествах поддерживала и российские "эксперты".

Русский пропаганда пробила новое дно, задув зрителям головы "предсказаниями" известной "прорицательницы" из Гоа. Неизвестная женщина в золотых аксессуарах и колоритном наряде рассказывала, какое большое будущее у России и "безумная энергетика" у русской земли.

Как сообщает Telegram-канал "НеШутки", пропагандисты в каждом предложении намекали, что это" известная прорицательница", однако никто из зрителей ее не знает. Свой спич "провидица" начала с порции бреда о русской земле.

"Когда я ступила на русскую землю, я почувствовала эту энергию. Меня будто бы пронизывало этой энергией. Я увидела разряд над собой. Это было что-то удивительное", - заявила "прорицательница".

По ее "видениям", исход войны России против Украины якобы уже решен "на духовном уровне". Вполне ожидаемо она заявила, что "победа будет за Россией".

"Прорицательницы из Гоа" пропаганде оказалось мало, поэтому на эфир позвали астролога Михаила Левина. Он заявил, что в России начинается "золотой век".

"Россия должна стать духовным лидером, и вообще лидером мира в этом веке", - заявил астролог.

Однако "прорицательница из Гоа" не собиралась униматься со своими прогнозами. Она заявила, что США не будет так сладко, как России в будущем. По ее версии, "американцы будут страдать из-за того, что сделала их власть". В то же время уничтоженная санкциями российская экономика скоро "расцветет".

"Будет очень неожиданный поворот, который станет золотой возможностью для России", - заявила "прорицательница".

Астролог Левин тем временем призывает готовиться к тому, что россиянам надо забыть о новых айфонах, но "все начнет меняться", потому что "Россия - лидер будущей эпохи".

"Мы - избранная страна. Нам надо научиться соответствовать своему призванию. Будет фантастический рывок", - заявил астролог.

Зомбирование магией: новая тактика роспропаганды

Роспропаганда все чаще призывает на эфиры магов, экстрасенсов и других мошенников. Ранее такие "эксперты" в прямом эфире федерального канала убеждали россиян, что их страна станет "оазисом света", а Украины не будет.

Перед этим на росТВ показали целый мини-фильм про боевого экстрасенса, который предсказал "исход войны". А совсем недавно в эфире одного из федеральных каналов появился дворник, к которому "пришла Ванга". Вместо того, чтобы отправить мужчину к психиатру, российская пропаганда пригласила его гостем в одно из ток-шоу.

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