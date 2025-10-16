Анжелика также объяснила, почему скрывает личную жизнь.

Украинская певица, ведущая, звезда "Территории А" Анжелика Рудницкая впервые рассказала о своей личной жизни.

Не секрет, что 55-летней артистке часто приписывали романы и даже тайную свадьбу с певцом Юрком Юрченко. Однако на днях Анжелика решила расставить все точки над "і" и рассказала правду.

"Я регулярно "выхожу замуж" за Юрия Юрченко. Есть такая фишка медийщиков и друзей: выдавать меня замуж за всех, с кем я где-то постояла или мы что-то совместно спели, или где-то на сцене нас увидели. Я на этом не концентрируюсь, игнорирую это", - отметила Рудницкая на YouTube-канале Марички Падалко.

Певица также добавила, что на самом деле ни разу не выходила замуж и старается держать в тайне личную жизнь.

"Я не выходила замуж. Я никогда не рассказываю о своей частной жизни, потому что я выросла на глазах у всей страны, и в какой-то момент я поняла, что мне ничего не остается моего. У меня нет личного пространства. Я поняла, что хочу оставить для себя какую-то часть жизни, чтобы она была исключительно моя. Гораздо проще жить, когда тебе постоянно не перетирают кости", - подчеркнула исполнительница.

