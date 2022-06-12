Так называемый экстрасенс дал прогноз по будущему Арестовича и Зеленского.

Российская пропаганда не перестает пробивать каждый раз новое дно. В этот раз на росТВ показали целый мини-фильм о боевом экстрасенсе, предсказавшем "исход войны".

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші". Журналисты проанализировали кадры, показанные по НТВ.

Экстрасенса пропагандисты называют "наш дед Ванга". Ивану Дмитриевичу более 80 лет, он из Борисоглебска Воронежской области РФ. Он работает на ФСБ.

Так, российский эстрасенс берет в руки фото советника главы ОП Алексея Арестовича. Говорит, что в дальнейшем не видит его перспектив. Далее он начинает "анализировать" персону президента Украины Владимира Зеленского по фотографии: говорит, глава нашего государства похож на Байдена. Дальше - больше. Он прогнозирует, что "спецоперация будет закончена 17 сентября".

"Надо сказать, что НТВшники - смелые люди, ведь 17-е сентября через три месяца. Но они и - умные люди. Это может быть и 17-е сентября и 2023 года, и 2024-го", - подытожили журналисты "Грошей".

Ранее депутат Госдумы РФ Олег Морозов шокировал неожиданным предложением в отношении западных политиков, которые в знак солидарности посещают Украину. По его убеждению, официальных лиц по дороге в Киев надо брать в плен и везти в Москву.

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