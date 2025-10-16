Подразделения Службы безопасности Украины являются одними из лучших на фронте по количеству пораженной техники врага. Это происходит благодаря системной работе главы Василия Малюка, который превратил СБУ в воюющую спецслужбу в воюющей стране. Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

"Подразделения СБУ уверенно держатся в рейтинге среди наиболее эффективных в Силах обороны. Операторы дронов "Альфы" всегда входят в топ-3 по количеству пораженной техники и личного состава врага. Другие подчиненные Малюка тоже не отстают", - подчеркивает политолог.

Эксперт считает, что опыт СБУ - это пример того, как можно эффективно противодействовать врагу. "Каждое подразделение Службы ликвидировало врагов в сотни раз больше, чем собственная численность. И отминусовало много дорогостоящей техники. В общем подчиненные Малюка уже уничтожили более 2 100 танков (то есть, каждый шестой вражеский танк, подбитый силами обороны - на счету СБУ), 3 800 БМП и почти 4 000 артиллерийских систем", - акцентирует Курпас.

Политолог напоминает, что кроме поражений на фронте, Служба эффективно бьет по объектам на территории РФ. "Только за последние дни беспилотники СБУ долетели до Башкортостана, где поразили местный НПЗ и устроили мощную ночь хлопка в оккупированном Крыму - там взлетел в воздух морской нефтяной терминал. В кремле часто любят говорить о безграничных ресурсах России. Это миф. Украина должна выстоять благодаря трем факторам: эффективности действий тыла, наращиванию ударов по территории врага и устойчивости на фронте. И положительные примеры всех трех факторов у нас с вами есть", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что операторы ударных дронов Центра специальных операций "А" СБУ поразили места сосредоточения техники и живой силы врага. Яркие ночные "фейерверки" обеспечили дроны "FP-2" с 105-килограммовой боевой частью. другое подразделение ГУ "Д" только за месяцы уничтожило несколько "больших" целей: ТОС "Сонцепек" и РЛС "Зоопарк", ориентировочной стоимостью более 30 миллионов долларов.