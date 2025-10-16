В июле певец прямо со сцены объявил о своей мобилизации.

Украинского певца Меловина (Melovin) на самом деле "отмазали" от службы в армии. Об этом заявил украинский блогер Богдан Беспалов.

"Я думаю, все помнят, как Меловин разыграл целую драму вокруг своего пребывания в больнице, типа "сорвался", типа "не смог". А на самом деле это была театрализованная история для того, чтобы отвлечь внимание от всеобщего хейта в связи с его так называемой "службой", - заявил он.

По словам блогера, объявив со сцены о своей якобы мобилизации, певец "подставил всех".

"Тебя отмазали, вообще не осуждаю. Тебе помогли спасти свою д*пу, чтобы ты мог спокойно передвигаться по городам Украины, гастролировать, выезжать, если нужно, и не иметь проблем с ТЦК. Единственная твоя задача была - просто молчать, не светиться и помогать закрывать сборы. Это, мягко говоря, лояльные условия. Потому что на сегодняшний день чтобы отмазаться, нужно платить такие деньги, которые я в руках даже не держал. Это стоит безумных купюр. Конечно же, внутренняя звезда Меловина не позволила смириться с непубличностью, и он заявил на одном из концертов, что он теперь "служит", подставив абсолютно всех в этой истории", - заявил блогер.

Напомним, в июле Melovin прямо со сцены объявил о мобилизации, заявив, что несет "музыкальную службу". А в сентябре в своих соцсетях Меловин сообщил, что попал в больницу.

