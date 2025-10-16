Певица поделилась, что только раз в неделю ест сладкое.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева назвала шесть своих привычек по уходу и поддержанию физической формы, которые дают желанный результат. Эти привычки исполнительница перечислила в своем Instagram:

Очищение. Как отметила певица, она ни разу в жизни не ложилась спать с макияжем:

"Этому меня научила мама, потому что пугала, что если я усну накрашенная, то ресницы сломаются. Привычка осталась на всю жизнь".

Водный баланс. Надя Дорофеева акцентировала на важности поддержания водного баланса:

"Стараюсь пить с утра теплую воду. И вообще стараюсь держать водный баланс и вам напоминаю. Потому что чайочки, матча, латте - это топ, но это совсем другое".

Сон. Это первое и самое важное, что советует психолог при любых проблемах, отметила Дорофеева.

Спорт. Исполнительница призналась, что занимается с тренером по видео:

"Для меня это идеальный вариант, чтобы в турах поддержать форму и свое состояние. Спорт для меня - лучшее лекарство для головы".

Питание. Певица поделилась, что раз в неделю ест сладкое, раз в неделю употребляет алкоголь, и раз в месяц ходит в Макдональдс:

"Держусь так уже полтора года, и мне очень нравится! Вижу по коже изменения - она стала более подтянутой".

Уход за волосами. По словам Дорофеевой, она серьезно занялась своими волосами, которые "ломались" всю ее жизнь.

"Моя профессия мучает их минимум раз в два дня. Итак, я купила себе натуральный уход для волос без всяких там вредных штук и хожу раз в две недели на реконструкции волос и всяческие маски. Результат уже вижу", - добавила певица.

