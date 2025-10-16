Американская рок-группа Hollywood Undead отменила концерты в России. Об этом сообщило российское агентство, которое занималось организацией выступлений.
Там заявили, что решение было принято "в последний момент, перед выходом в продажу" и "под давлением общественности".
Кроме того, в агентстве подчеркнули, что "группа очень расстроена", что "обстоятельства мешают" им "выступить перед фанатами"
"Видимо, правильный момент еще не настал", - отмечается в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Hollywood Undead якобы собирались выступить в Москве и Петербурге в мае 2026 года. 16 октября должна была стартовать продажа билетов.
Стоит отметить, что на официальной странице группы концерты в России не анонсировались, однако россияне начали благодарить их за принятое решение и писать в комментариях, что ждут выступления. Тем временем украинцы выражали возмущение этой новостью.