Именно этот навык помогает ведущей во время обстрелов.

Телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина рассказала малоизвестный факт о себе. В частности, она назвала неожиданную привычку, которая была приобретена ею во время войны.

В своем блоге в Instagram Мария опубликовала новое видео, где она отвечает на несколько вопросов, которые обычно задает гостям своих выпусков. Среди них был и вопрос о том, как изменилась ее рутина после начала полномасштабного вторжения.

Ведущая отметила, что стала очень быстрой и научилась оперативно собираться. Этот навык пригодился ей каждый раз, когда необходимо спасаться от российских обстрелов и бежать в укрытие.

"Я могу очень быстро собраться, то есть я могу настолько стремительно собраться и выбежать в укрытие, что на это уходит 30-40 секунд", - поделилась она.

Также Маша добавила, что за время войны очень сблизилась с родными и сейчас не представляет своей жизни без них.

"Моя семья, мои дети, мой муж, люди, которых я люблю, мой близкий круг - мне кажется, иногда, что без них не было бы меня сегодняшней", - отметила Ефросинина.

Ранее Маша Ефросинина уже рассказывала, как изменилась ее жизнь после начала полномасштабного вторжения. В частности, телеведущая назвала несколько любимых активностей, от которых ей пришлось отказаться во время войны.

