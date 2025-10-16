Газа может не хватить: украинцев призвали меньше греть дома

"Нафтогаз" к началу октября аккумулировал около 2,5 миллиарда долларов на закупку газа.

Украинцев просят внимательнее относиться к потреблению энергоресурсов и не перегревать дома, ведь отопительный сезон обещает быть сложным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Наталья Бойко на Киевском международном экономическом форуме.

По ее словам, если сравнивать показатели потребления газа в понедельник, 13 октября, и в четверг, 16 октября, то потребление выросло более чем на 20%. То есть украинцы достаточно активно догреваются газом. Она подчеркнула, что энергоресурсы нужно использовать с максимальной экономичностью, и призвала украинцев надевать дома дополнительную одежду.

Видео дня

"Потребление растет каждый день. Мы потребляем сейчас значительно больше, чем в прошлом году в аналогичный день. И мне кажется, что нам всем надо задуматься и немного пересмотреть свои бытовые привычки и вообще то, как мы проходим, даже психологически, как потребители, этот отопительный сезон, и смириться с тем, что он будет сложным", - сказала Бойко.

Она отметила, что если мы потребляем энергоресурсы сегодня, то, возможно мы забираем их у себя в феврале.

"Поэтому я агитирую всех экономить энергетические ресурсы - электричество, газ, тепло. И не догреваться там, где вы не нуждаетесь в этом критически", - подчеркнула заместитель председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, она отметила, что после восстановления энергетической инфраструктуры следующим приоритетом будет обеспечение импорта газа.

"До начала октября, то есть до первой большой атаки в этом отопительном сезоне, "Нафтогаз" аккумулировал суммарно где-то 2,5 миллиарда долларов на закупку газа. Из них один миллиард - это был наш собственный ресурс, а полтора было закумулировано благодаря помощи партнерам. Это кредитное и грантовое финансирование", - добавили она.

Атаки РФ на газодобывающую инфраструктуру Украины

Россия продолжает систематически атаковать украинскую газовую инфраструктуру. Глава государственного предприятия НАК "Нафтогаз Украины", Сергей Корецкий сообщил, что за последнюю неделю Россия трижды массированно била по газовой инфраструктуре Украины. В частности в ночь на 15 октября была атакована одна из ТЭЦ НАК "Нафтогаз Украины".

После атак России потребность в импорте газа возросла. Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что Украина ведет переговоры о необходимости увеличения импорта газа на, ориентировочно, 30%, что составляет 1,38 миллиардов кубометров.

Вас также могут заинтересовать новости: