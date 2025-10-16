Первый тизер 'Тихой Навы': Киевстар ТВ готовит премьеру нового детективного триллера

Режиссером сериала выступил Дмитрий Андриянов.

Платформа кино и телевидения Киевстар ТВ представила первый тизер детективного триллера в стиле true crime - "Тихая Нава", а также официальный постер к сериалу. Проект создан совместно с продакшном SFERA FILM. Премьера сериала уже в январе 2026 года!

"Тихая Нава" - это детективный триллер о городе, где под оболочкой спокойствия скрываются страх, насилие и тайны, которые никто не решается назвать вслух. В центре истории - молодой юрист, который случайно попадает в водоворот расследования серии жестоких преступлений. Его стремление узнать правду открывает темную сторону общества, привыкшего закрывать глаза.

Первый тизер "Тихой Навы" мгновенно погружает зрителей в атмосферу городка, где за внешним спокойствием скрываются тайны. В нескольких кадрах - жертвы жестоких убийств и изнасилований, фрагменты улик, лица тех, кто молчит - и тех, кто ищет правду. Зритель получает первые зацепки: кто стоит за серией преступлений и кто осмелится расследовать то, о чем другие предпочитают молчать.

Видео дня

"Мы счастливы поделиться первым тизером "Тихой Навы". Для нас этот проект - новый этап в развитии оригинального контента Киевстар ТВ. Мы хотим, чтобы наши сериалы были не только зрелищными, но и эмоционально честными, с историями, которые оставляют след",- отмечает Павел Рыбак, СЕО Киевстар ТВ.

"Меня всегда интересовали истории о том, как общество реагирует на насилие - и почему так часто выбирает не видеть его. "Тихая Нава" - это зеркало, в котором каждый может увидеть себя: свидетеля, молчуна или того, кто решается действовать",- комментирует Анна Гончар, главный продюсер проекта.

Режиссером сериала выступил Дмитрий Андриянов, оператором-постановщиком - Вячеслав Раковский, продюсерами проекта стали Анна Гончар и Дмитрий Сафановский. В новом сериале снимались: Александр Рудинский, Анастасия Пустовит, Михаил Жонин, Сергей Кисель, Лариса Руснак, Андрей Саминин, Александра Сорока, Вероника Мишаева и Андрей Мостренко.

Следите за обновлениями, чтобы первыми окунуться в атмосферу загадочного городка и узнать все подробности премьеры - на Киевстар ТВ в январе 2026 году.

Справка:

Киевстар ТВ - совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

Вас также могут заинтересовать новости: