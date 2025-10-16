Недавно состоялся концерт артиста в Киеве.

Известный швейцарский исполнитель Nemo, который выступил в Киеве, признался, не было ли им страшно ехать в Украину во время войны и не отговаривали ли их от этой поездки друзья.

На днях победители песенного конкурса "Евровидение-2024" посетили Украину с сольным концертом и презентацией дебютного альбома Arthouse. Накануне их выступления Киев подвергся масштабной российской атаке, и артисту пришлось прятаться в бомбоубежище. Впрочем, даже осознание опасности не напугало Nemo.

"За два года - во время Евровидения и вне его - у меня появилось очень много друзей из Украины. И я считаю, что невероятно важно показать: мы не забываем об Украине. Для меня важно быть именно здесь - приехать и поддержать украинцев, а также своих друзей. Показать, что я не боюсь сюда приехать", - отметили они в комментарии M1 music.

Артист поделился, что действительно имеет много друзей в Украине, смелость которых и вдохновила их дать концерт в Киеве. И по их словам, этот визит прошел максимально комфортно и позитивно, даже несмотря на обстрелы и воздушную тревогу.

"Никто из моих друзей меня на самом деле не отказывал. Многие из них - это люди, которые достаточно часто путешествуют из Украины туда и обратно. По моему мнению, если они могут это делать регулярно - возвращаться и снова ехать, то и я могу приехать. С моей стороны, это также такой способ показать уважение и понимание этой ситуации. Когда нас пригласили, нам объяснили, что это можно сделать безопасно - я чувствую, что обо мне здесь очень заботятся. И в этом смысле я не боюсь и чувствую себя безопасно", - заявил певец.

Несмотря на активную поддержку Украины Nemo выступают против Израиля. В частности, они высказались о необходимости отстранения этой страны от участия в "Евровидении-2026".

