В июне ведущая родила мальчика.

Известная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк засветила в сети новое фото, сделанное во время беременности. Ранее этот снимок она не публиковала.

Фото артистка поделилась в своем Instagram. В подписи к нему она подчеркнула удивительность того факта, что многие даже не подозревали, в каком особенном положении она пребывает.

"Семь месяцев назад в том самом отеле. И никто не знал. Аж не верится", - написала Леся Никитюк.

Видео дня

Напомним, в связи с тем, что ведущая держала в тайне беременность, в сети ходили слухи о том, что на самом деле Никитюк воспользовалась услугами суррогатного материнства, а не сама рожала.

Чтобы развеять эти пересуды, Никитюк показывала несколько фото себя беременной и в роддоме.

Напомним, в июне 2025 года ведущая стала мамой в первый раз. У нее родился мальчик, имя которого она до сих пор не раскрыла.

Как известно, на данный момент Леся Никитюк обручена с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. На днях ведущая намекнула, когда будет свадьба.

Вас также могут заинтересовать новости: