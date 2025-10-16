Сейчас идет активная работа по созданию Офиса военного омбудсмена.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову военным омбудсменом. Соответствующий указ №792/2025 опубликован на официальном сайте главы государства.

"Назначить Кобылинскую Ольгу Олеговну Военным омбудсменом", - сказано в указе президента Украины от 15 октября.

Как сообщили в Офисе президента Украины, другим указом глава государства Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уволил с должности уполномоченного президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

Отмечается, что Решетилова стала первым в истории Украины военным омбудсменом. В сообщении сказано, что продолжается активная работа по созданию Офиса военного омбудсмена.

"Основной приоритет сейчас - это запуск Офиса военного омбудсмена. В это время также важно не потерять динамику по обработке и реагированию на обращения и жалобы военнослужащих. Как в статусе уполномоченного президента, так и в статусе военного омбудсмена я буду работать над обеспечением ощущения защищенности для военных и над восстановлением справедливости для них", - отметила Ольга Решетилова (Кобылинская).

В сообщении сказано, что Офис военного омбудсмена будет постоянным вспомогательным органом при президенте Украины, который будет обеспечивать гражданский контроль за соблюдением прав всех представителей Сил обороны - действующих военных, бойцов добровольческих формирований территориальных общин, резервистов на учениях, участников движения сопротивления в оккупации и правоохранителей, участвующих в боевых действиях.

Военный омбудсмен будет решать проблемные вопросы прохождения службы и рассматривать жалобы, сможет назначать проверки и нарабатывать решения.

Указ о создании Офиса военного омбудсмена - что известно

Как сообщал УНИАН, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский издал указ о создании Офиса военного омбудсмена. Тогда он отмечал, что важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины была ощутима работа этой структуры.

По словам Зеленского, все делается для того, что усилить армию и усилить воинов в нашей армии.

Как сообщал УНИАН, Ольга Решетилова (Кобылинская) с декабря 2024 года была на должности уполномоченного президента по защите прав военнослужащих. Она является известной правозащитницей.

