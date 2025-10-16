Максим Барабаш подчеркнул, что чрезмерное вмешательство государства может сдержать конкуренцию, инновации и приток инвестиций

Генеральный директор "Филип Моррис Украина" Максим Барабаш призвал государство сохранить баланс между контролем и свободой бизнеса. По его мнению, чрезмерная регуляция может замедлить восстановление экономики.

Об этом он заявил во время Киевского международного экономического форума, пишет Mind.

Он отметил, что европейская модель регулирования часто становится примером чрезмерного государственного вмешательства в бизнес-процессы, что снижает гибкость предприятий и инвестиционную привлекательность экономики.

"Европа страдает, как нам кажется, из-за чрезмерной регуляции. Это даже приводит к тому, что появляются такие в медиа пословицы, как говорят, что America innovates, China replicates and Europe regulates", - подчеркнул Барабаш.

По его мнению, Украина должна избежать повторения этого пути, сосредоточившись на создании среды, где бизнес и государство работают как партнеры.

"Мы видим, что есть страны, где это работает очень положительно - например, в Италии, где есть плодотворное сотрудничество бизнеса с государством на всех уровнях, что дает большой эффект экономического мультипликатора и инвестиций в страну", - отметил он.

Предприниматель убежден, что баланс между регулированием и свободой бизнеса станет ключевым фактором восстановления экономики Украины после войны.

"Для Украины нам кажется, что одна из проблем, которая есть сейчас, - это чрезмерная регуляция, которая будет мешать бизнесу и инвестициям", - подытожил спикер.