Позже Верховный суд Якутии вернул дело на повторное рассмотрение и его закрыли.

В России заместителя редактора издания "Якутия.Инфо" Тимофея Ефремова суд оштрафовал на 30 тыс. руб. (около 15 тыс. грн) за сказанное в эфире телеканала "Дождь" слово "фронт".

Мужчина сказал фразу: "Женщину же на фронт не отправишь". Это якобы дискредитирует российскую армию, пишет издание "Медуза".

В суде заявили, что понятие "фронт" касается войны, а Россия ведет не войну, а "спецоперацию". Таким образом, журналист должен был использовать официальный термин "линия соприкосновения". Верховный суд Якутии вернул дело на повторное рассмотрение, однако после этого его закрыли.

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Как ранее сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин в прошлом году предложил лишать российского гражданства за "дискредитацию" и "фейки" об армии. При этом сам президент РФ спокойно использует слово война. Питерский мундеп потребовал возбудить уголовное дело против Путина из-за этого.

В то же время россиян за подобные высказывания или даже намеки наказывают постоянно. В РФ на 30 тысяч рублей оштрафовали учительницу за аватарку в соцсети против войны в Украине. В Бурятии трижды оштрафовали тренера спортивной школы поселка Онхой Валерия Яковлева. Причина наказания - сорванные Валерием Яковлевым буквы Z. Тренер дважды убрал их с георгиевской ленточки на дверях школы в конце марта.

А на Сахалине в городе Корсаков в школе № 6 ученики "сдали" свою учительницу по английскому языку Марину Дуброву, когда она высказалась против "спецоперации" в Украине.

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