Ему придется заплатить 90 тысяч рублей.

В Бурятии трижды оштрафовали тренера спортивной школы поселка Онхой Валерия Яковлева за "дискредитацию" вооруженных сил России. Доказательства по делу предоставило учебное заведение, в котором работает мужчина.

Как передает портал "Медуза", первые два штрафа назначили 5 апреля, а недавно к ним добавился третий. Причина наказания — сорванные Валерием Яковлевым буквы Z. Тренер дважды убрал их с георгиевской ленточки на дверях школы в конце марта.

"Я считаю, что дети вне политики. Они тренируются. Все остальное им — до лампочки", — заявил Яковлев.

После этого вахтер в школе отказалась выдавать тренеру ключи и сообщила, что его вызывает директор Инесса Карпукова. Мужчина начал говорить, что она не имеет права вешать букву Z, символ вторжения РФ в Украину, и высказался против войны. Вахтер записала заявления Яковлева на диктофон и сообщила директору. Последняя вызвала полицию и предоставила доказательства по делу.

Карпукова назвала тренера "человеком с ненормальной агрессией". Якобы вахтеры в школе боялись Яковлева, и "пошли на этот шаг и записали его".

"Потом полицейские пришли и весь этот материал забрали, вот и все. На суде он понял, с кем имеет дело и под какую статью он попал. Пусть скажет спасибо, что еще экстремизм ему не вменили", — подытожила Карпукова.

Напомним, в конце марта в РФ произошел похожий случай. На Сахалине в городе Корсаков в школе №6 ученики "сдали" свою учительницу по английскому языку Марину Дуброву, когда она высказалась против "спецоперации" в Украине.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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