'Есть предположение': Тарас Тополя отреагировал на 'слив' видео бывшей жены с другим

Артист подчеркнул, что они с Еленой на тот момент уже расстались.

Украинский певец, солист группы "Антитела" Тарас Тополя заступился за свою бывшую жену Елену, которая пострадала от рук шантажиста.

Артист написал на своей странице в социальной сети Facebook, что ночью также получил на почту видео интимного характера с Еленой и другим мужчиной. Он подчеркнул, что они расстались, поэтому певица имела полное право на свою личную жизнь "так, как хотела, и с тем, с кем хотела":

"И никто не имел права совершать противоправные действия подобного характера, следить, снимать, шантажировать, пытаясь получить выгоду или заработать на этом и пытаться сделать невыносимой жизнь наших детей. Только что подал заявление в полицию о факте распространения материалов порнографического характера, которые пришли мне на почту, чтобы это заявление и показания приобщили к основному делу".

Певец отметил, что после развода столкнулся со шквалом хейта, предположений и безосновательных обвинений в свою сторону. По его мнению, это была "целенаправленная кампания дискредитации" его "как отца детей и мужа".

"Наше решение развестись и его причины - это исключительно наше с Еленой личное дело, и я имею полное право не выносить это на всеобщее обозрение. Но в этой ситуации должен был прокомментировать. У меня есть предположение, кому это нужно. Тому, кто годами следил за нашей семьей, отвратительно комментировал по любому поводу. Тихо и открыто пакостил Елене и мне. Потому что жажда мести. А сейчас выбрал момент для удара, когда Елена, я, наши дети проходим нелегкий, уязвимый период. Это только мои предположения, уверен, следствие все установит", - добавил Тарас.

Напомним, сегодня неизвестные отправили различным Telegram-каналам видео с Еленой Тополей и другим мужчиной, указав, что он снимал их встречи. Артистка выступила с заявлением, а вскоре в полиции сообщили, что задержали ее обидчика.

