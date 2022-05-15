Александра Коротаева рассказала, что полицейские ехали в деревню 20 км по бездорожью, чтобы выписать ей штраф.

Учительницу из российской деревни Шестаково в Смоленской области оштрафовал за надпись "Нет войне" на аватарке в социальной сети "ВКонтакте". Женщине придется заплатить 30 тысяч рублей.

Об этом пишет российское издание "7х7".

"Мой ответ на вопрос, зачем я разместила в соцсетях аватарку "Нет войне", вызвал у них искреннее недоумение. Еще больше они удивились, что я сделала это, будучи осведомлена о последствиях. Когда я спросила, не находят ли они нелепой ситуацию, при которой два здоровых мужика, сотрудники полиции, гонят полицейскую машину за 20 км в деревню по бездорожью из-за моей аватарки, они начали оправдываться тем, что это не их инициатива", – рассказала Александра Коротаева.

В результате учительницу оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье 20.3.3 "Дискредитация российской армии" КоАП России.

В то же время Коротаева аватарку не сменила. По ее словам, многие поддержали ее и именно так "формируется гражданское общество".

"В школе меня кто-то поддерживает, есть и милитаристы, но мы стараемся избегать разговоров о спецоперации, потому что это порождает конфликты. Но я вижу, как меняются настроения в моем окружении: если поначалу люди радовались победам, то сейчас появилась тревога из-за экономической ситуации. Люди начинают понимать, что мы куда-то не туда пошли", – подытожила женщина.

Как ранее сообщал УНИАН, в Бурятии трижды оштрафовали тренера спортивной школы поселка Онхой Валерия Яковлева за "дискредитацию" вооруженных сил России. Доказательства по делу предоставило учебное заведение, в котором работает мужчина.

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