20 января температура в Киеве поднимется до -8°

Во вторник, 20 января, морозы в Киеве продолжатся, но погода возьмет курс на потепление. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице ожидается -13°...-14°, а днем столбики термометров покажут -8°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
Ветер будет слабый, всего 3-8 м/с. Атмосферное давление в норме, 757-760 мм ртутного столба.
Погода 20 января
Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью -18°, днем -7°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -7°.
В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -7°.
В Тернополе 20 января ночью будет -15°, днем -7°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -7°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -7°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -11°, днем -1°, облачно с прояснениями.
В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -7°.
В Виннице завтра будет -15°...-7°, облачно с прояснениями.
В Житомире во вторник ночью будет -15°, днем -7°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -15°...-7°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет ночью -11°, днем -7°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет -15°, днем -7°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -15°...-7°.
В Одессе 20 января - облачно с прояснениями, температура ночью -9°, днем -1°.
В Херсоне во вторник ночью будет -11°, днем -1°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -11°, днем -1°.
В Запорожье температура ночью -11°, днем -1°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -15°, а днем -7°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -15°, днем -7°.
В Днепре температура ночью будет -15°, днем -7°, облачно с прояснениями.
В Симферополе во вторник будет пасмурно, -11°...-1°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -12°, днем -7°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -12°, днем -7°.