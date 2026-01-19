20 января температура в Киеве поднимется до -8°

Будет сухо, осадков в столице не ожидается.

Во вторник, 20 января, морозы в Киеве продолжатся, но погода возьмет курс на потепление. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается -13°...-14°, а днем столбики термометров покажут -8°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Ветер будет слабый, всего 3-8 м/с. Атмосферное давление в норме, 757-760 мм ртутного столба.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью -18°, днем -7°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -7°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -7°.

В Тернополе 20 января ночью будет -15°, днем -7°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -7°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -11°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -7°.

В Виннице завтра будет -15°...-7°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник ночью будет -15°, днем -7°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -15°...-7°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью -11°, днем -7°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -15°, днем -7°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -15°...-7°.

В Одессе 20 января - облачно с прояснениями, температура ночью -9°, днем -1°.

В Херсоне во вторник ночью будет -11°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -11°, днем -1°.

В Запорожье температура ночью -11°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -15°, а днем -7°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -15°, днем -7°.

В Днепре температура ночью будет -15°, днем -7°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, -11°...-1°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -12°, днем -7°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -12°, днем -7°.

