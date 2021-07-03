Девушке удалось сбежать от родственников, которые фактически держали ее в заложниках.

В Дагестане 18-летняя жительница Швеции приехала в гости к родственникам, а те под угрозой убийства попытались выдать ее замуж. Девушке удалось сбежать.

Об этом пишет российский сайт «Открытые медиа» со ссылкой на адвоката проекта «Правовая инициатива» Ольгу Гнездилову.

Сообщается, что девушка с 9 лет живет в Швеции. Родители попросили девушку съездить в Дагестан, чтобы навестить деда и побывать на свадьбе родственников. Но когда 23 июня она приехала, ей заявили, что она обязана выйти замуж за человека, с которым они договорились о свадьбе.

«Когда она отказалась, ее стали избивать», — заявила Гнездилова.

После этого девушку насильно удерживали в доме родственников, у нее отняли телефон и документы.

Читайте такжеВ Дагестане шестеро заключенных вырыли большой туннель и сбежали (фото)Сообщается, что дядя девушки угрожал ей «убийством чести», заявляя, что отказ от замужества опозорит семью.

В какой-то момент пленница связалась со своим другом в Швеции и попросила его о помощи, а тот обратился в шведскую полицию. Позже ей удалось позвонить в дагестанскую полицию, и 29 июня ее забрали на опрос в МВД.

Утром 30 июня она ушла из отделения, скрылась от родственников и уехала из Дагестана.

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Автор: Катерина Шварц