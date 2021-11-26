Ученики сняли происходящее на видео, а некоторые родители встали на сторону педагога.

В школе села Пензенское Томаринского района на Сахалине (РФ) подростки участвовали в игре на раздевание прямо во время урока при учительнице.

О произошедшем стало известно благодаря школьникам, заснявшим процесс на видео. Как рассказала мама одного из учеников изданию astv.ru, это была учительница русского языка и литературы, а урок проходил в октябре в 8 классе.

"Некоторые из родителей встали на сторону учителя, называя ее "педагогом от бога". Но я считаю, что хороший педагог просто не допустит такого. Такое поведение неуместно в стенах школы. Поэтому мы обратились к директору образовательного учреждения, но внятного ответа не получили", - сообщила женщина.

Позже министерство образования Сахалинской области выяснило, что учительница во время классного часа наблюдала за игрой детей в "Чан Гин Цо" - альтернативное название "Камень, ножницы, бумага". Вскоре педагог уволилась.

"После того, как о произошедшем стало известно, в образовательном учреждении провели служебную проверку. Со школьниками, задействованными в игре, работает психолог. С родителями учеников 8 класса провели собрание, на котором большинство его участников признало поведение педагога недопустимым. На следующий день учитель русского языка и литературы уволилась по собственному желанию", - рассказали в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, ранее в лицее российского Нижнего Новгорода учительница заявила ученикам, что их следует расстреливать.

А в другой школе учительница не пустила мальчика с диареей в туалет: школьник испражнился в классе.

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Автор: Катерина Комолова