Кроме того, он приставал к детям и записывал их на скрытые камеры.

В Австралии учитель начальной школы использовал фотографии детей для создания секс-видео.

42-летний Джеймс Уильям Треже снимал себя во время полового акта с секс-куклами в масках, сделанных из школьных фотографий его нынешних и бывших учеников, пишет Mail Online.

Мужчину посадили в тюрьму, когда полиция поймала его на съемках детей на пляже в Квинсленде еще в 2018 году. Когда же детективы обыскали его жилье, они обнаружили 3 900 изображений жестокого обращения с детьми, хранящиеся на его ноутбуке, а также обувь, оснащенную секретными записывающими устройствами.

Правоохранители нашли видео, на которых он занимается сексом с ребенкоподобной секс-куклой в школьной форме, а также фильмы с половыми актами, где он наложил цифровое изображение своего лица и лица одного из своих учеников.

Читайте также"Вас только к стенке": учительница заявила ученикам о необходимости их расстреливатьПока Треже был в Квинсленде, полиция штата Виктория провела обыск в его доме в Мельбурне, обнаружив десятки компакт-дисков, DVD и жестких дисков с изображением жестокого обращения с детьми, почти 100 снятых им видеороликов с участием детей и три скрытых камеры наблюдения.

Треже также собрал 30 000 видео и изображений, снятых в школах, где он преподавал, и вел дневник своего общения с учениками.

В январе 2021 года в Квинсленде мужчину освободили по условно-досрочному, однако теперь ему грозит тюремный срок за преступления на сексуальной почве в отношении детей уже в штате Виктория.

В понедельник в окружном суде штата он признал себя виновным по обвинению в производстве и хранении материалов с жестоким обращением с детьми, а также по двум пунктам обвинения в непристойном действии с ребенком до 16 лет.

В одном из описанных случаев Треже пригласил детей в свой класс в обеденное время, дал одной девочке шоколад, а затем стал прикасаться к ее половым органам. Другой бывший ученик рассказал, как учитель пять или шесть раз щекотал одного из них в "странных или неправильных местах".

У еще одной жертвы в результате действий мужчины возникли проблемы с психическим здоровьем, она стала употреблять наркотики и алкоголь. Некоторые жертвы до сих пор не знают, что Треже снимал их на протяжении многих лет.

"Самым серьезным аспектом является использование его положения учителя начальной школы, от которого родители вправе ожидать, что он будет защищать детей", - сказала судья во время заседания.

Читайте такжеВ России вынесли приговор священнику, растлившему более 50 детейАдвокат защиты в свою очередь утверждает, что его клиент, очевидно, страдает педофилией, но делает первые шаги на долгом пути к реабилитации. По словам прокурора, однако, подсудимый не признает, что причиной преступлений были сексуальные отклонения.

Перед вынесением приговора суд назначил судебно-психиатрическую экспертизу. Треже внесут в реестр сексуальных преступников на всю жизнь, а 31 января он вновь предстанет перед судом для дальнейшего рассмотрения дела.

Как сообщал УНИАН, в США в Государственной школе Монтгомери расследуют факт появления учителя перед учениками в обнаженном виде. А беременную учительницу арестовали из-за сексуальных отношений с 15-летним мальчиком.

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Автор: Катерина Комолова