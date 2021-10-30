Женщина прочла детям "лекцию" о том, что они будут такими же "дебилами, как за границей", и попыталась запугать "средним полом".

В лицее российского Нижнего Новгорода педагог заявила ученикам, что их следует расстреливать.

Как сообщает Telegram-канал "Подъем", ученики лицея №40 не сделали домашнее задание и попросили учительницу по математике встретиться с ними еще раз для разъяснений. Однако в ответ женщина вспылила и заявила, что в голове у лицеистов мозгов не прибавится после встречи.

"Вас осталось всех только к стенке поставить и расстрелять. Тогда будет и домашнее задание, и все. Ну, сделайте - вот и будете дебилами, как за границей. Они именно это сейчас и делают. То есть там ничего не проходят, обыкновенных дробей не знают, ничего не знают. Пришли, мило улыбнулись, отсюда и пошло: ни мужчин, ни женщин нет. Оказывается, у нас везде средний пол. Вот и вы будете такие же дебилы. И всего-навсего проверила домашнее задание. Да как вообще так можно? Вот вы взрослые люди. Ну хоть бы честно сами себе сказали: "Ну не сделал я домашнюю работу, ну поставили мне честно "кол". Нет! Надо учителя вообще довести не знаю до чего", - возмущалась учительница.

Ее речь ученики записали на диктофон. Сейчас в ситуации разбирается департамент образования.

Ранее в одной из российских школ разгорелся скандал из-за учителя, "заставлявшего" детей молиться Аллаху. А в другой школе учительница не пустила мальчика с диареей в туалет: школьник испражнился в классе.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова