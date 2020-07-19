Под Москвой в лесу нашли тело женщины в чемодане
13:53, 19 июля 2020Русский міръ
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В настоящий момент проводится проверка, устанавливается личность погибшей и обстоятельства ее смерти.
Труп обнаружили в лесу / Фото: http://www.2photo.ru/4904-ljudi__alexandra_bergman.html
В подмосковном селе Абрамцево нашли тело неизвестной женщины в чемодане.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Отмечается, что труп обнаружили в лесу 18 июля. В настоящий момент проводится проверка, устанавливается личность погибшей и обстоятельства ее смерти.
«Тело в чемодане обнаружено в субботу в районе села Абрамцево в Сергиево-Посадском городском округе», - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, на окраине Черновцов нашли чемодан с телом мертвого ребенка. О находке полиции сообщили прохожие.
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