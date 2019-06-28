В Черновцах нашли чемодан с мертвым ребенком (фото)
11:35, 28 июня 2019Происшествия
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Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
Тело ребенка обнаружили в чемодане / фото facebook.com/policebukovyna
На окраине Черновцов прохожие обнаружили чемодан с мертвым ребенком.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области на своей странице в Facebook.
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О найденном в кустах чемодан прохожие сообщили правоохранителям. На месте происшествия полицейские обнаружили тело мальчика, возрастом примерно до трех лет. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
По указанному факту следователи Садгорского отделения полиции начали уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Ранее Дарницкий районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток 30-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве 9-летнего мальчика.
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