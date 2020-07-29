Россияне выкинули с балкона друга, узнав о его неизлечимой болезни

В ходе застолья мужчина рассказал своим собутыльниками, что недавно вышел из тюрьмы и неизлечимо болен. Их же возмутило, что он не сказал об этом сразу, так как они пили из одной рюмки.

В городе Мыски Кемеровской области двое пьяных мужчин избили и выкинули с восьмого этажа собутыльника, узнав о его неизлечимой болезни.

Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

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Инцидент произошел 28 марта. Двое бездомных россиян выпивали в гостях у своего знакомого. В ходе застолья он рассказал, что недавно вышел из тюрьмы и неизлечимо болен. Мужчин возмутило, что он сказал об этом не сразу, так как они пили из одной рюмки. Из-за этого они избили собутыльника и сбросили с балкона. В результате пострадавший умер.

Мужчины скрылись, очевидцы вызвали скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов.

Свидетели рассказали следователям, что к погибшему приходили гости. Удалось установить, что подозреваемые живут в реабилитационном центре, там их задержали. Против них завели дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное группой лиц»), мужчин заключили под стражу.

Как сообщал УНИАН, в Омске мужчина пригласил бездомного отметить День святого Валентина вместе с его любовницей, но в конце концов отрезал ему голову.

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