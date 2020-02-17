В РФ мужчина пригласил бомжа на День святого Валентина и отрезал ему голову
В Омске мужчина пригласил бездомного отметить День святого Валентина месте с его любовницей, но в конце концов отрезал ему голову.
Об этом сообщается на сайте СКР по Омской области.
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Инцидент произошел в квартире в одном из домов на улице, 3 Железнодорожная поздно вечером 14 февраля.
Следствие установило, что 51-летний хозяин квартиры, отмечавший с любовницей День всех влюбленных, пригласил 60-летнего знакомого без определенного места жительства продолжить празднество. Вскоре между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой бомж сказал хозяину квартиры, что тому слабо убить человека. Тогда хозяин схватил нож и нанес приятелю несколько ударов. Из-за полученных травм 60-летний мужчина скончался.
Хозяин квартиры решил скрыть следы преступления, расчленив тело. Однако он успел отрезать собутыльнику только голову, когда на кухню вошла его любовница, которая и вызвала полицию.
Правоохранители задержали подозреваемого. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Как сообщал УНИАН, в поселке Селятино Московской области отец пяти детей застрелил жену, когда в доме находился его сын 2009 года рождения.