Он призвал уничтожить и Германию за предоставление танков украинской армии.

Российский пропагандист Владимир Соловьев снова разразился угрозами в сторону Великобритании, Франции и Германии.

В эфире своего пропагандистского шоу он призвал бить ракетами по Парижу в ответ на поставки Украине крылатых ракет Scalp. "Ракеты, которые могут неизвестно сколько лететь - то ли 300, то ли 500... Периодически могут лететь и до Москвы. А по Парижу не хотим долбануть?" - заявил он.

Соловьев заявил, что в ответ на каждый "подарок", который летит на территорию Российской Федерации, нужно запускать ракеты по столице страны, предоставившей Украине ракеты.

"Летит британская ракета - тут же шарахнуть по Лондону в ответ. Французскую запустили? По Парижу захреначить, чтобы знали сволочи. Про Германию вообще не надо говорить - стереть с лица земли нацистские города. Народ пожалеть, народ не виноват. А вот всю эту сволочь - Писторисуса, Бербок, Шольц. Сейчас они новые танки Leopard собираются выдать... Закатать вас в асфальт придется один раз", - заявил он.

Ракеты для Украины: последние новости

Напомним, что в мае министерство обороны Великобритании объявило о передаче ВСУ дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.

После этого страна неоднократно отмечала, что это вооружение используется достаточно эффективно в войне с Россией.

На саммите НАТО в Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что они передадут Украине ракеты большого радиуса действия. Речь идет о крылатых ракетах SCALP.

В Кремле назвали решение Франции ошибочным и пригрозили последствиями для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: