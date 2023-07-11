Вероятно, речь идет о крылатых ракетах дальнего радиуса действия Scalp.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его страна начнет поставки для Украины ракет большого радиуса действия.

Как сообщает телеканал France 24, об этом Макрон сказал по прибытию на саммит лидеров НАТО в Вильнюсе.

Эти ракеты должны позволить силам обороны Украины обороняться.

Видео дня

"Я решил увеличить поставки вооружения и техники, чтобы предоставить украинцам возможность наносить глубокие удары, при этом, следуя нашей доктрине помогать Украине оборонять ее территорию", - сказал Макрон.

Он не предоставил подробную информацию о типе ракет и их количестве. В то же время, издание Le Monde сообщает, что Франция передаст Украине крылатые ракеты Scalp.

Как отмечает издание BFM, Scalp - это французская версия британских ракет Storm Shadow, которые Великобритания впервые передала Украине в мае. Дальность полета Storm Shadow составляет не менее 250 километров - это самое дальнобойное оружие, которое Киев получал с начала войны.

Дальнобойные ракеты для Украины - детали

Ранее в медиа появилась информация, что Франция рассмотрит возможность передачи Украине ракет Scalp в связи с решением Великобритании поставлять Украине ракеты Storm Shadow.

Украинские военные подтвердили удары по мостам в районе Чонгара ракетами Storm Shadow. Их дальность составляет 250 километров.

Вас также могут заинтересовать новости: