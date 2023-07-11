В РФ заявили, что это вынудит них "принимать контрмеры".

У президента РФ Владимира Путина молниеносно прокомментировали решение Франции поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия.

"Еще только предстоит прояснить и выяснить, о каком радиусе поражения идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чревато последствиями для украинской стороны. Потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он заявил, решение Парижа не повлияет на ход "российской спецоперации", оно способно лишь "утяжелить участь киевского режима".

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Передаче Украине Францией дальнобойных ракет Scalp

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его страна начнет поставки для Украины ракет большого радиуса действия. Об этом Макрон сказал по прибытию на саммит лидеров НАТО в Вильнюсе. Эти ракеты должны позволить силам обороны Украины обороняться.

Он не предоставил подробную информацию о типе ракет и их количестве. В то же время, издание Le Monde сообщает, что Франция передаст Украине крылатые ракеты Scalp.

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