Российские граждане десятками тысяч пытаются нелегально пересечь границу Мексики и США.

Россияне стали чаще получать отказы в получении визы на въезд в Мексику. Всё из-за участившихся попыток нелегального пересечения американо-мексиканской границы. Об этом заявил представитель посольства России в Мексике Андрей Трояновский в комментарии ТАСС.

Отмечается, что некоторое время назад пограничная служба Мексики стала чаще отказывать во въезде гражданам ряда стран, в том числе россиянам.

"Мы наблюдаем некоторое увеличение отказов во въезде, но такое пристальное внимание к туристам из России и постсоветского пространства вызвано ростом потока нелегальных мигрантов из этих стран, которые используют Мексику в качестве транзитной зоны для дальнейшего въезда в США", – заявил Трояновский.

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При этом в российском посольстве уверяют, что какого-то особо пристального внимания именно к россиянам со стороны мексиканских властей нет. Там уверены, что случаи отказа россиянам во въезде в Мексику "обусловлены не их гражданством, а сомнениями, возможно, вызванными анализом ответов на вопросы о цели поездки в Мексику, которые задают сотрудники миграционных служб".

При этом американская статистика говорит о другом. Так, по данным The New York Times, за 2022 финансовый год (с 1 октября по 30 сентября) при попытке пересечь американо-мексиканскую границу были задержаны 21 763 гражданина России. Это почти в 50 раз больше, чем было в 2020 году.

Война в Украине – позиция Мексики

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Мексика в целом заняла нейтральную позицию – отказалась вводить санкции против агрессора, выступала против поставок оружия Украине, но в то же время на словах сочувствовала Украине и осуждала факт российской агрессии.

В первые месяцы войны в Мексике отмечен рост количества россиян и украинцев, пытающихся нелегально пересечь границу с США. Среди таковых оказался даже депутат одного из российских городов.

В сентябре президент Мексики выступил с предложением установить во всем мире, в том числе и в Украине, перемирие на 5 лет. В Офисе президента Украины эту инициативу раскритиковали.

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